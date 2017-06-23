Полиция проводит проверку по факту инцидента на Золотом мосту

Комментарий специалиста

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Полиция проводит проверку по факту инцидента, произошедшего на Золотом мосту во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, на Золотом мосту во Владивостоке автоледи не уступила дорогу карете скорой помощи. Девушка за рулем спортивного автомобиля марки Toyota Celica решила проигнорировать звуковой сигнал реанимобиля. Что стало причиной столь странного поведения - пока неизвестно. Возможно, девушка была слишком увлечена мобильным телефоном или слушала очень громкую музыку, заглушившую вой сирены скорой помощи. Только после того, как из рупора реанимобиля послышалась просьба уступить дорогу, девушка все же решила "отогнать" свой автомобиль на соседнюю полосу.

Ситуация получила большой отклик в соцсетях. Пользователи разделились на два лагеря: некоторые считают, что поступок недостоин внимания, так как такое может произойти с каждым. Другие же отнеслись к водителю авто через чур негативно и предложили лишить девушку водительских прав.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что данную ситуацию регулирует закон о непредоставлении преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами (Статья 12.17 КоАП РФ).

"По факту случившегося ведётся расследование", - прокомментировал собеседник агентства.

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