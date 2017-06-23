Приморцам выпал шанс оценить медицину в крае

Анкетирование проводится абсолютно анонимно

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

100 лечебно-профилактических учреждений Приморского края: 54 краевых, 14 федеральных, отраслевых, ведомственных и муниципальных, 32 частных медицинских организаций – включены в 2017 году в реестр учреждений, которым предстоит пройти независимую оценку качества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как доложил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин, с начала года свою оценку приморскому здравоохранению поставили уже более двух тысяч человек:

«С начала этого года в лечебных учреждениях заполнено 1 684 анкеты на бумажных носителях, также на сайте Минздрава в электронном виде заполнено 544 интерактивные анкеты, – рассказал он. - Эта форма общественного контроля позволяет получить объективную информацию о качестве медицинской помощи».

Среди общих критериев, по которым жители края ставят учреждениям оценки, – открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления и время ожидания услуги, доброжелательность, вежливость и компетентность работников организаций.

По результатам мониторинга Приморье занимает 21-е место в рейтинге субъектов РФ по социальному обслуживанию, 33 – по образованию. Сведения о проведении независимой оценки обязательно размещаются на официальном сайте bus.gov.ru.

Каждый гражданин может анонимно выразить мнение о качестве оказанных услуг в медицинских организациях Приморского края. Для этого необходимо заполнить интерактивную анкету на официальном сайте Минздрава www.rosminzdrav.ru. Кроме того, ссылки на данную интерактивную анкету размещены на официальных сайтах департамента здравоохранения Приморского края и медицинских организаций, участвующих в независимой оценке качества. Также пациенты могут заполнить данную анкету на бумажной основе, которые в достаточном количестве находятся в регистратуре поликлиник и приёмном покое стационаров.