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Общество

В Приморье на трассах «плавится» асфальт

С 15 июня начали действовать ограничения для движения большегрузов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

С 15 июня по 15 августа на автомобильных дорогах Приморского края действует временное ограничение движения большегрузов при значении температуры воздуха свыше 32 градусов тепла. Осуществление перевозок такими транспортными средствами разрешается с 21.00 до 9.00, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края сообщили, что такие сезонные температурные ограничения вводятся, когда происходит снижение несущей способности конструктивных элементов автодорог, асфальт начинает «плавиться».

«Эта мера ежегодная. В период действия временного ограничения движения в летний период движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, разрешается с 21.00 до 9.00», – подчеркнули в департаменте.

Ограничения действуют на 365 участках дорог.

Временное ограничение движения в летний период не распространяется на:

– пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

– перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

– транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

– перевозки семенного фонда, минеральных и органических удобрений, средств защиты растений, кормов всех видов для сельскохозяйственных животных, зерна, животных, в том числе сельскохозяйственных животных.

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