15 приморских школьников оказались 100-балльниками по ЕГЭ

В регион пришли результаты по русскому языку. Началось оформление аттестатов

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

В Приморье стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Рособрнадзор прислал в регион документы выпускников на несколько дней раньше запланированного срока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Это последние результаты, которых ждали для того, чтобы завершить оформление аттестатов выпускников:

«Документы выпускников будут подготовлены в ближайшее время, и ничто не помешает нам провести выпускные вечера в установленные сроки. Результаты ЕГЭ по русскому языку нас очень порадовали, у нас в этом году семь “стобалльников” – это отличный результат! В целом по русскому языку результаты лучше прошлого года: более 80 баллов набрало 1 043 участника, что на 59 человек превышает уровень прошлого года», – отметила директор департамента образования и науки Оксана Мартыненко, добавив, что количество отличных оценок увеличилось и по другим дисциплинам.

Так, более 80 баллов по базовой математике получило 2473 участника, что составляет более 35% от общего количества экзаменуемых. В прошлом году количество отличников составило 1 894 или почти 27%.

Более 80 баллов по профильной математике набрало 263 участника – это более 4% от числа сдававших. При этом два участника набрали 100 баллов. В этом году на «отлично» справилось с экзаменом на 77 участников больше, чем в предыдущем.

Есть и те, кто получил 100 баллов за экзамены по предметам по выбору: информатика – один человек, обществознание – один, физика – два, литература – два.

Отметим, основной этап ЕГЭ проходит в Приморье с 29 мая по 1 июля. Большинство участников сдали экзамены в период до 19 июня. Для тех, кто не набрал достаточное количество баллов или по уважительной причине не мог присутствовать на экзамене, назначены резервные дни.

Напомним, ЕГЭ в этом году Приморье в 2017 году сдают около 10 тысяч человек. 8 786 из них – выпускники текущего года.