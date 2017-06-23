Полиция проводит проверку по факту инцидента на Золотом мосту 17:20, 23 июня Полиция проводит проверку по факту инцидента на Золотом мосту (Видео)
Две премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке 16:57, 23 июня Две премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке (Фото)
​Жители Владивостока устроят «поножовщину» 16:07, 23 июня ​Жители Владивостока устроят «поножовщину» (Фото)
Новостная лента
Июнь, 23 пятница
17:51
Дневник девушки: Нет сил молчать! Эксклюзив
17:43
С Сергея Иванца сняли часть обвинений
17:32
​Экологическая ситуация трех районов Владивостока пугает местных жителей
17:20
Полиция проводит проверку по факту инцидента на Золотом мосту Видео
17:09
Как футболисты «Луч-Энергия» едва не вылетели из ФНЛ и чего ждать от нашей команды в будущем?
16:57
Две премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке Фото
16:45
​Россияне предпочли Тарасова вместо Роналдо Эксклюзив
16:43
Находке не хватает машин «скорой помощи»
16:37
В Приморье увеличивается количество пляжей
16:29
Хокинг: миграция человечества с Земли начнется в ближайшие 30 лет
16:18
Скейтбордисты Владивостока отметили свой официальный праздник Видео
16:07
​Жители Владивостока устроят «поножовщину» Фото
16:04
На территории лечебного учреждения в Приморье обнаружили змею Фото
15:41
Прокуратура: В 13 муниципалитетах Приморья запустили ситуацию с наркотиками
15:32
Первые выпускники высшей школы телевидения ВГУЭС защитили дипломы Видео
15:21
Россияне снова начали «подсаживаться» на кредитные карты
15:11
Людям не понравится секс в космосе, - ученые
15:01
В Приморье осуждена женщина-лидер ОПГ
14:52
Утром 24 июня к Земле приблизится опасный метеорит, - ученые
14:40
Роскомнадзор заблокировал Google
14:31
Криминальная парочка обокрала пенсионерку в больнице в Приморье
14:20
В Приморье обнаружен опасный для людей мед
14:13
Дерзкий приморец ограбил крупнейший ювелирный в родном городе
14:03
В детском саду в Артеме поймали трех змей Эксклюзив
13:51
Ученые призывают отказаться от мыла
13:42
Пьяный приморец устроил ДТП в Находке
13:31
Во Владивостоке скончался известный музыкант
13:21
23-летняя жительница Владивостока устроила беспредел с поножовщиной на пляже Шаморы
13:15
Во Владивостоке сгорел грузовик Фото
13:04
В Приморье грузовой поезд сошел с рельсов
12:56
Ученые связали отцовскую заботу и ожирение у детей
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4152 (91) от 23 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кирилл и Мефодий в ожидании реновации
Лидеры стран готовятся к ВЭФ
Владивостокские дрифтеры стали лучшими
Запасайтесь овощами на две недели
Ветераны Великой Отечественной войны получают две пенсии
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Спорт

​Россияне предпочли Тарасова вместо Роналдо

Сборная Португалии улетела из Москвы после победы над сборной России в кубке конфедераций
Фото: vladnews.ru Фото: vladnews.ru
Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

В четверг, 22 июня, сборная Португалии после матча со сборной России улетала из Москвы, сообщает корреспондент РИА VladNews. Провожали футболистов в аэропорту Внуково.

Однако чемпион мира по футболу криштиано Роналдо не вызвал у россиян никаких эмоций. Многие даже и вовсе не узнали знаменитого спортсмена. По словам сотрудников аэропорта, спортсменов могли бы посадить на самолёт и без сопровождения сотрудников полиции - их бы все равно никто не заметил. Так и подучилось.

После Португалии, на самолёт до Казани садилась сборная России по футболу, где внимание окружающих привлек внимание спортсмен Дмитрий Тарасов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Долгожданные соревнования на лодках класса «Дракон» состоятся в эту субботу
05:06, 23 июня 2017 Долгожданные соревнования на лодках класса «Дракон» состоятся в эту субботу

Главный праздник всей молодежи краевой столицы - «День М» - пройдет на набережной Спортивной гавани

Во Владивостоке состоится традиционный марафонский заплыв через Амурский залив
15:37, 22 июня 2017 Во Владивостоке состоится традиционный марафонский заплыв через Амурский залив

Программа марафонского заплыва «Амурский залив – 2017»

Третий этап чемпионата города по картингу пройдет во Владивостоке
15:26, 22 июня 2017 Третий этап чемпионата города по картингу пройдет во Владивостоке

Программа соревнований

Сборная России проиграла Португалии: Роналду забил единственный и решающий гол
10:00, 22 июня 2017 Сборная России проиграла Португалии: Роналду забил единственный и решающий гол

Встреча в Москве завершилась в пользу гостей

Владивостокские дрифтеры стали лучшими
05:27, 22 июня 2017 Владивостокские дрифтеры стали лучшими

Третий этап РДС-Восток завершился победой Екатерины Седых

СК «Чемпион» проведет бесплатное спортивно-развлекательное мероприятие во Владивостоке
13:50, 21 июня 2017 СК «Чемпион» проведет бесплатное спортивно-развлекательное мероприятие во Владивостоке

«Старт Чемпионов - 2017» - эстафеты, мастер-классы, фудкорт и зрелищные соревнования на открытом воздухе

Соревнования “Down mall” впервые пройдёт на Дальнем Востоке
13:43, 21 июня 2017 Соревнования “Down mall” впервые пройдёт на Дальнем Востоке

Мероприятие обещает быть очень ярким и масштабным