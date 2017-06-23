​Россияне предпочли Тарасова вместо Роналдо

Сборная Португалии улетела из Москвы после победы над сборной России в кубке конфедераций

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

В четверг, 22 июня, сборная Португалии после матча со сборной России улетала из Москвы, сообщает корреспондент РИА VladNews. Провожали футболистов в аэропорту Внуково.

Однако чемпион мира по футболу криштиано Роналдо не вызвал у россиян никаких эмоций. Многие даже и вовсе не узнали знаменитого спортсмена. По словам сотрудников аэропорта, спортсменов могли бы посадить на самолёт и без сопровождения сотрудников полиции - их бы все равно никто не заметил. Так и подучилось.

После Португалии, на самолёт до Казани садилась сборная России по футболу, где внимание окружающих привлек внимание спортсмен Дмитрий Тарасов.