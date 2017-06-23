Полиция проводит проверку по факту инцидента на Золотом мосту 17:20, 23 июня Полиция проводит проверку по факту инцидента на Золотом мосту (Видео)
Две премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке 16:57, 23 июня Две премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке (Фото)
​Жители Владивостока устроят «поножовщину» 16:07, 23 июня ​Жители Владивостока устроят «поножовщину» (Фото)
Новостная лента
Июнь, 23 пятница
19:22
Дневник девушки: Нет сил молчать! Эксклюзив
19:03
Тренд: юг Приморья массово избавляется от рекламных конструкций
18:15
Бесплатный вход в подводную лодку подарил жителям Владивостока Сбербанк
17:52
Дороги в центре Владивостока перекроют на сутки
17:43
С Сергея Иванца сняли часть обвинений
17:32
​Экологическая ситуация трех районов Владивостока пугает местных жителей
17:20
Полиция проводит проверку по факту инцидента на Золотом мосту Видео
17:09
Как футболисты «Луч-Энергия» едва не вылетели из ФНЛ и чего ждать от нашей команды в будущем?
16:57
Две премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке Фото
16:45
​Россияне предпочли Тарасова вместо Роналдо Эксклюзив
16:43
Находке не хватает машин «скорой помощи»
16:37
В Приморье увеличивается количество пляжей
16:29
Хокинг: миграция человечества с Земли начнется в ближайшие 30 лет
16:18
Скейтбордисты Владивостока отметили свой официальный праздник Видео
16:07
​Жители Владивостока устроят «поножовщину» Фото
16:04
На территории лечебного учреждения в Приморье обнаружили змею Фото
15:41
Прокуратура: В 13 муниципалитетах Приморья запустили ситуацию с наркотиками
15:32
Первые выпускники высшей школы телевидения ВГУЭС защитили дипломы Видео
15:21
Россияне снова начали «подсаживаться» на кредитные карты
15:11
Людям не понравится секс в космосе, - ученые
15:01
В Приморье осуждена женщина-лидер ОПГ
14:52
Утром 24 июня к Земле приблизится опасный метеорит, - ученые
14:40
Роскомнадзор заблокировал Google
14:31
Криминальная парочка обокрала пенсионерку в больнице в Приморье
14:20
В Приморье обнаружен опасный для людей мед
14:13
Дерзкий приморец ограбил крупнейший ювелирный в родном городе
14:03
В детском саду в Артеме поймали трех змей Эксклюзив
13:51
Ученые призывают отказаться от мыла
13:42
Пьяный приморец устроил ДТП в Находке
13:31
Во Владивостоке скончался известный музыкант
13:21
23-летняя жительница Владивостока устроила беспредел с поножовщиной на пляже Шаморы
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4152 (91) от 23 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кирилл и Мефодий в ожидании реновации
Лидеры стран готовятся к ВЭФ
Владивостокские дрифтеры стали лучшими
Запасайтесь овощами на две недели
Ветераны Великой Отечественной войны получают две пенсии
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Политика и экономика

Тренд: юг Приморья массово избавляется от рекламных конструкций

За лето будет убрано более тысячи конструкций
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Муниципалитеты Владивостокской агломерации Приморья избавляют от переизбытка рекламных конструкций для создания комфортной городской среды. Об этом сообщил директор департамента информационной политики Алексей Казаков на Общественном экспертном совете по развитию информационного общества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

По словам руководителя ведомства, сегодня в регионе активно реализуется приоритетная программа «Формирование комфортной городской среды», и улучшение внешнего облика муниципалитетов – одна из ее задач.

«Только во Владивостоке к сентябрю будет демонтировано более 500 рекламных конструкций», – рассказал он.

Всего же на территории Владивостокской агломерации – Артема, Владивостока, Надеждинского и Шкотовского районов – специалистами департамента выписано более тысячи предписаний местным властям на демонтаж рекламных конструкций.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в стране стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». В городах и поселках с населением больше тысячи человек приведут в порядок городские дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы.

Программа рассчитана на шесть лет, нынешний год – пилотный.

comments powered by Disqus
Похожие новости
С Сергея Иванца сняли часть обвинений
17:43, 23 июня 2017 С Сергея Иванца сняли часть обвинений

Экс-ректор ДВФУ живет в служебном жилье университета

Находку продолжают активно чистить от угольной пыли
11:32, 23 июня 2017 Находку продолжают активно чистить от угольной пыли

Ожидается поставка спецреагента, на улицы города выйдет новая пылеуборочная машина

​Доллар растет, рубль рушится
10:22, 23 июня 2017 ​Доллар растет, рубль рушится

Курс валют во Владивостоке на 23 июня

Владивосток и южнокорейский город Тэчжон налаживают сотрудничество
23:06, 22 июня 2017 Владивосток и южнокорейский город Тэчжон налаживают сотрудничество

Участники встречи обсудили широкий круг вопросов

Экперты-почерковеды будут проверять подписные листы перед выборами во Владивостоке
19:28, 22 июня 2017 Экперты-почерковеды будут проверять подписные листы перед выборами во Владивостоке

В приморской столице готовятся к выборам депутатов Думы

Зинаиде Ким предъявлено обвинение
17:41, 22 июня 2017 Зинаиде Ким предъявлено обвинение

Дело депутата владивостокской думы быстро закрутилось

В Приморье обсудили антироссийские санкции
14:37, 22 июня 2017 В Приморье обсудили антироссийские санкции

В 2017 году уничтожено почти 14 тонн запрещенных фруктов