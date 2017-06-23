Тренд: юг Приморья массово избавляется от рекламных конструкций

За лето будет убрано более тысячи конструкций

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Муниципалитеты Владивостокской агломерации Приморья избавляют от переизбытка рекламных конструкций для создания комфортной городской среды. Об этом сообщил директор департамента информационной политики Алексей Казаков на Общественном экспертном совете по развитию информационного общества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

По словам руководителя ведомства, сегодня в регионе активно реализуется приоритетная программа «Формирование комфортной городской среды», и улучшение внешнего облика муниципалитетов – одна из ее задач.

«Только во Владивостоке к сентябрю будет демонтировано более 500 рекламных конструкций», – рассказал он.

Всего же на территории Владивостокской агломерации – Артема, Владивостока, Надеждинского и Шкотовского районов – специалистами департамента выписано более тысячи предписаний местным властям на демонтаж рекламных конструкций.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в стране стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». В городах и поселках с населением больше тысячи человек приведут в порядок городские дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы.

Программа рассчитана на шесть лет, нынешний год – пилотный.