Находке не хватает машин «скорой помощи»

Проблема становится острой в пляжный сезон

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

В городе Находка Приморского края в пляжный сезон возникает одна и та же ежегодная проблема (не чуждая и Хасанскому району края): с наплывом туристов проявляется серьезная нехватка машин «скорой помощи». Об этом на заседании в администрации края губернатору региона рассказали главы Находки и Хасанского района, которые отметили, что обеспечение граждан медицинской помощью - это важная составляющая комфортного отдыха туристов в летний период.

«Количество отдыхающих в пиковый период в прибрежных территориях в несколько раз превышает численность населения, нам не хватает карет скорой помощи», – рассказал глава Находкинского городского округа Андрей Горелов.

Директору департамента здравоохранения Андрею Кузьмину было поручено проработать вопрос и рассмотреть возможность докупить машины с учётом сезонного увеличения приезжих.