В Приморье увеличивается количество пляжей

На 30% в сравнении с показателем прошлого года

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

В нынешнем пляжном сезоне в Приморье количество пляжных территорий, соответствующих всем нормативам, превысит показатель 2016 года почти на треть: к прохождению освидетельствования запланировано более 80 мест общественного отдыха (рост в сравнении с прошлым годом рост на 30%), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

По словам директора регионального департамента туризма Константина Шестакова, несмотря на то, что высокий туристский сезон в крае непродолжительный – около двух месяцев, пляжный отдых привлекает в край большое количество гостей.

Наибольшей популярностью традиционно пользуются места отдыха в Находке и Владивостоке, а также Хасанском и Партизанском районах. Здесь проверку на соответствие нормам ГИМС будут проходить 14, 11, 35 и 10 пляжных территорий соответственно.

Однако, как отметил Шестаков, не во всех муниципалитетах, обладающих богатым пляжным потенциалом, работа по подготовке прибрежных территорий к купальному сезону ведется достаточно активно. Есть ряд северо-восточных районов - Лазовский, Кавалеровский, Ольгинский - где температура воды для купания даже в разгар сезона слишком низкая, и арендаторы территорий не считают нужным проводить освидетельствование прибрежной территории в качестве пляжа.