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​Жители Владивостока устроят «поножовщину»

5 команд поборются за звание победителя кулинарного проекта
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Уже завтра, 24 июня, на летней веранде развлекательного комплекса «Фабрика» пройдёт кулинарный поединок «Готовим на веранде-2017», организатором которого выступает «8 канал» совместно с радио «Лемма», сообщает РИА VladNews. Мероприятие начнётся ровно в 12:00, за победу поборются 5 команд, которые не являются профессиональными поварами.

В день конкурса у каждой команды должно быть готово название и девиз, которое они представят членам жюри. «8 канал» и радио «Лемма» приготовят для каждой команды идентичный набор для приготовления трёх блюд.

На приготовление каждого блюда будет регламентировано время. После приготовления каждого блюда его будет оценивать компетентное жюри. Основными критериями оценки будут являться оригинальность названия, креативное оформление блюда и, конечно же, вкус!

Пока «шеф-повара» будут следить за приготовлением еды, остальные участники команд могут быть задействованы в различных конкурсах от ведущего за отдельные призы. Также, каждая команда может проявить себя не только в кулинарных умениях, но и приготовить творческий номер, например, спеть песню, рассказать стихотворение. За это команды получат дополнительный балл.

Абсолютно каждая команда получит подарки от спонсоров проекта, а победитель проекта «Готовим на веранде» получит главный приз! Помимо этого, как участников, так и болельщиков ждёт море позитивных эмоций!

Генеральным партнёром конкурса выступает компания «РАТИМИР» – дальневосточный лидер мясной отрасли. Компания «Ратимир» открывает сезон пикников! Участвуй в акции на сайте ратимир-пикник.рф и выигрывай мяса, сколько унесешь! Угадывай вес, который смог поднять Мирошниченко Александр – самый сильный человек на Дальнем Востоке с 2014 года, и получай главный приз!

Партнёр конкурса – компания «АлокозАй».Чай торговой марки «АлокозАй» - это исключительный купаж из превосходных, собранных вручную чайных листьев, выращенных на Цейлоне. Чай изготавливается из чистейшего природного сырья, не содержит химических добавок, что наделяет продукт неповторимым ароматом и насыщенным вкусом. В ассортименте чаев торговой марки Alokozay присутствуют классические черный и зеленый чаи, а также вкусовые и фиточаи. 

Партнёр конкурса – компания «КВЭН-20». Находкинский завод КВЭН гордится качеством своих продуктов. Сегодня КВЭН представляет вам рыбные колбасы ТОкимо – колбасы из белой и красной рыбы, а так же из кальмара торговой марки «Токимо». Это вкусный, полезный, натуральный продукт! Вы можете оценить высокое качество рыбных колбас «Токимо» по вкусу и консистенции. Продукт создают на основе высококачественного рыбного фарша.

Партнёр конкурса – Сеть мебельных гипермаркетов Азбука Мебели.

Ну, и, конечно же, конкурс «Готовим на веранде-2017» проходит в очень красивом месте – на летней веранде развлекательного комплекса «Фабрика»!

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