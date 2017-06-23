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Бесплатный вход в подводную лодку подарил жителям Владивостока Сбербанк

День памяти по-особому решил отметить Сбербанк
Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Ровно 1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война. В ней Советский Союз потерял около 27 миллионов человек. Блокада Ленинграда, фашистские концлагеря, битва на Курской дуге. Наши соотечественники прошли через многие испытания

Противники напали на Союз без предупреждения. О начале войны люди узнали из речи Молотова. Это произошло 76 лет назад 22 июня 1941 года. Теперь ежегодно этот день отмечают памятными митингами. Он официально внесен в календарь как День памяти и скорби.

В этом году День памяти по-особому решил отметить Сбербанк, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. И подарить все жителям и гостям Владивостока бесплатное посещение одного из главных символов Приморской столицы — подводной лодки С-56. Акцию организовали совместно с Военно-историческим музеем Тихоокеанского флота.

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