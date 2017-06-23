Как футболисты «Луч-Энергия» едва не вылетели из ФНЛ и чего ждать от нашей команды в будущем?

Итоги сезона

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Футбольный клуб «Луч-Энергия» последнюю пару лет не уходит с полос скандальных новостей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. И весь шум по большей части связан с финансовыми проблемами команды. Недофинансирование не единственная болезнь команды «Луч», похоже удача не на их стороне — последний сезон желто-синие могут смело называть своим худшим годом за историю участия в ФНЛ. Только чудо и невероятное везение помогли команде остаться в лиге и не пойти, так сказать, играть в дворе. Но давайте обо всем по порядку.