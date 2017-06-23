Скейтбордисты Владивостока отметили свой официальный праздник

Еще в 2004 году Международная Ассоциация скейтборд-компаний утвердила официальный праздник скейтбординга

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Каждое 21 июня стало объединять любителей этого увлечения по всему миру, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Во Владивостоке мероприятие отмечается последние 9 лет. А из-за нашего географического положения мы каждый год еще и первые, кто встречает скейт-праздник в России.