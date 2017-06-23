Прокуратура: В 13 муниципалитетах Приморья запустили ситуацию с наркотиками

За 5 месяцев 2017 года зарегистрировано более 2 тысяч преступлений в сфере оборота наркотиков

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

За 5 месяцев текущего года на территории Приморского края зарегистрировано 2 015 преступлений, связанных с оборотом и потреблением наркотиков, что выше аналогичного периода 2016 года (2 009). Также в анализируемый период 2017 года выявлено 1 069 преступников в данной сфере.

Результаты надзорной деятельности ведомства показали, что в отдельных муниципальных образованиях края не приняты муниципальные программы, направленные на профилактику правонарушений на этот год, в ряде городов и районов края принятые программы не содержат мероприятий, направленных на противодействие правонарушениям и преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

По данным фактам прокурорами Кировского, Октябрьского, Ольгинского районов главам соответствующих муниципальных образований внесены представления.

Прокурорами Партизанска, Надеждинского, Ольгинского районов вскрыты факты отсутствия либо недостаточности финансирования мероприятий муниципальных программ, направленных на профилактику преступности.

Прокурорами Владивостока, Находки, Хорольского района выявлены нарушения законодательства в деятельности органов службы занятости населения при проведении мероприятий по трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы, выразившихся в ненадлежащей реализации полномочий по предложению подходящей работы данным гражданам и др. По фактам данных нарушений указанными прокурорами директору КГБУ «Приморский Центр занятости населения» внесены представления.

Кроме того, органами прокуратуры края дана оценка деятельности городских (районных) органов внутренних дел края при реализации полномочий, направленных на выявление, пресечение и профилактику правонарушений и преступлений.

Так, благодаря вмешательству прокуроров Владивостока, Ленинского, Фрунзенского, Первореченского районов приморской столицы, Дальнереченского межрайонного и Уссурийского городского прокуроров пресечены факты нарушения сотрудниками полиции КоАП РФ при производстве по делам об административных правонарушениях, в т.ч. факты не привлечения лиц, не оплативших административные штрафы в установленный срок, к административной ответственности, предусмотренной ст. 20.25 КоАП РФ, и не направления материалов для принудительного взыскания в службу судебных приставов-исполнителей.

Прокурорами Ленинского, Фрунзенского, Первореченского районов Владивостока, Кавалеровского, Пограничного, Михайловского районов и др., приняты меры реагирования в связи с выявлением фактов неэффективной работы, участковых уполномоченных полиции, выразившихся в ненадлежащем ведении паспортов административных участков, списочного учета постоянно проживающих на административном участке иностранных граждан; лиц, ранее судимых и т.д.

В целом за 5 месяцев 2017 года органами прокуратуры региона в указанной сфере выявлено более 100 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 45 представлений, принесено 35 протестов, вынесено 10 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Учитывая положение в регионе прокуратурой губернатору края Владимиру Миклушевскому направлена информация с предложением рассмотреть вопрос о необходимости корректировки подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Приморском крае» государственной программы Приморского края «Безопасный край».