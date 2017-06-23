Студенты высшей школы телевидения ВГУЭС только с виду могут показаться неопытными выпускниками. На деле: одна занимает должность медиа координатора кинофестиваля Мередианы Тихого, другая ведет программу о культуре на радио Россия, третьи сняли цикл документальных передач о Приморском крае. Все эти темы студенты отразили в выпускных работах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.
Первые выпускники высшей школы телевидения ВГУЭС защитили дипломы
В руках выпускная работа, в головах уже мысли о предстоящих теле и радио эфирахВладивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.
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