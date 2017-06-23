Две премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

Конец июня назбит разного сорта блокбастерами

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Конец июня настолько набит разного сорта блокбастерами, часть из которых только собирается выйти в прокат, а часть победоносно шествует уже несколько недель, что нынешняя кинонеделя подготовила только две премьеры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на газету "Владивосток". Первая – дорогостоящий блокбастер «Трансформеры: последний рыцарь», в котором спасать человечество придется самим человекам, а не дружественным автоботам. Вторая – отечественная драма «Холодное танго», где главный герой ради любимой постарается перешагнуть через мнение ее отца.

«Трансформеры: последний рыцарь» (12+)

Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать! Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.

Пятая часть сверхприбыльной франшизы. Сколько бы ни ругали режиссера Майкла Бея за избыточный пафос, недостаток сюжета, деревянных героев и тому подобное, его детище – блокбастер о роботах-грузовиках – каждый раз привлекает миллионы зрителей.

И на этот раз ждать каких-то художественных откровений от фильма неразумно. Стоит запастись обезболивающими средствами, потому что голова после двух часов взрывов, драк и измятого металла определенно будет раскалываться. А в остальном все то же самое, что и в других трансформерах. Только Оптимус Прайм временно примерил на себя роль злодея, а к актерскому ансамблю зачем-то присоединился оскароносный Энтони Хопкинс.

«Холодное танго» (16+)

Он чудом избежал смерти, чтобы вернуться в дом, где родился. В дом, в котором теперь живет любовь всей его жизни. Но надежда на счастье оборачивается страшным открытием. Его возлюбленная – дочь его врага.

Драма от Павла Чухрая (создателя фильмов «Водитель для Веры» и «Вор»), который опять выступил в роли режиссера и сценариста.