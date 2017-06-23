Россияне снова начали «подсаживаться» на кредитные карты

Зарегистрирован рост на 23%

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Отечественные банки за период январь-май 2017 года выдали 2,13 миллиона кредитных карт, что на 23% больше, чем показатели аналогичного периода 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Данные подготовили представители Национального бюро кредитных историй.

Самый большой рост выдачи кредитных карт был зафиксирован в Дагестане, где за пять месяцев было выдано 10,4 тысячи карт: в годовом выражении это плюс 99%. Прирост в Туве был зафиксирован на уровне 96,7%, в Чеченской республике – 84,5%.

Наибольшее количество кредиток получили москвичи: в столице РФ было выдано 129,5 тысячи штук, в Подмосковье – 110 тысяч. Ну и по регионам – 226,9 тысяч кредитов на покупку потребительских товаров было выдано за пять месяцев в Краснодарском крае. Наименьшее количество в Чукотском (1 тысяча) и Ненецком АО (2,6 тысячи), Ингушетии (4,7 тысячи), в Еврейской АО (7,2 тысячи).

«Все это свидетельствует о постепенном восстановлении у банков «докризисного аппетита к риску». Несмотря на риски, которые все же имеются, финансовые учреждения ищут возможности для наращивания выдачи всевозможных кредитов, в том числе и новых кредитных карт», - отметил генеральный директор Национального бюро кредитных историй Александр Викулин.