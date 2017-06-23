Людям не понравится секс в космосе, - ученые

Новые результаты исследования разочаровали любителей «экстремального секса»

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Ученые разочаровали любителей «экстремального секса», заявив о том, что интимная близость в космосе на самом деле является значительно менее приятным процессом, чем можно подумать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Такое заявление сделал представитель американского Университета Андерсона Джон Милис. Специалисты поясняют, что существует целый ряд причин, по которым попытки любовных утех в невесомости принесут больше дискомфорта, чем удовольствия.

Так, одной из неприятностей окажутся «облака пота», которые, отрываясь от тел партнеров из-за резких движений, объедятся и начнут скапливаться вокруг людей и между ними.

Кроме того, тесное взаимодействие между людьми в невесомости крайне затруднительно: в отсутствие гравитации любое поступательное движение будет заставлять совершающих его партнеров «уплывать» в разные стороны. Ну и, наконец, непривычная обстановка может просто негативно отразиться на уровне сексуального влечения.

Необходимо отметить, что в ходе предыдущего аналогичного исследования специалисты доказали, что секс в невесомости может спровоцировать морскую болезнь.

Между тем, многие ученые считают, что теоретически зачать и родить здорового ребенка на орбите Земли возможно. Однако для этого действительно придется постараться.