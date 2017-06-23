В Приморье осуждена женщина-лидер ОПГ

Чиновники незаконно завладевали землей

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

В Приморье Ольгинским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению главы Тимофеевского сельского поселения, которая признана виновной и осуждена за совершение пособничества мошенничеству в особо крупном размере, а также в служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

В судебном заседании доказано, что злоумышленница вступила в преступный сговор с должностными лицами администрации Ольгинского района и Кадастровой палаты, а также привлекла к соучастию в преступлениях свою подчиненную. В ходе реализации преступного умысла, направленного на хищение земельных участков, расположенных на побережье залива Владимир, она вносила в похозяйственные книги сельского поселения заведомо ложные сведения о наличии у подставных лиц земельных участков. После этого, на основании подложных выписок из названных книг земельные участки ставились на кадастровый учет, а затем делились на несколько меньших участков.

В дальнейшем якобы по договорам дарения земля переходила в собственность третьим лицам. Однако фактически переход права собственности осуществлялся за вознаграждение.

Ущерб от деятельности организованной преступной группировки чиновников превысил 13 миллионов рублей.

С учетом состояния здоровья подсудимой, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 3 года в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанных с регистрацией сделок с недвижимостью, на 1,5 года.

В отношении остальных участников преступной группы уголовные дела находятся в производстве суда.