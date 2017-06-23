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Утром 24 июня к Земле приблизится опасный метеорит, - ученые

Максимальное сближение ожидается в 09:38 по времени Владивостока
Фото: Look.com.ua Фото: Look.com.ua
Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Российские ученые предупредили об опасном астроиде, который пролетит рядом с нашей планетой 24 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Астрономы из Уральского федерального университета считают, что астероид №441987 или 2010 NY65 намного опаснее Челябинского. 

Обнаружил его в 2010 году инфракрасный космический телескоп WISE, запущенным на околоземную орбиту астрофизиками NASA. Уже в ближайшую субботу, заявляют российские ученые, этот астероид может сблизиться Землей. 

Согласно расчетам исследователей, наиболее близкая позиция может быть занята им в 09:38 по времени Владивостока. В этот момент его яркость составит 17 звездных величин. 

Астероид достигает в диаметре 300 метров. Он движется со скоростью в 45 тысяч километров в час и пролетит на расстоянии в 3 миллионов километров от Земли. 

Напомним, взорвавшийся в земной атмосфере Челябинский метеорит в диаметре был около 170 метров. При падении его осколков был нанесен ущерб в 1 миллиард рублей.

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