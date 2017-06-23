Роскомнадзор заблокировал Google

Комментарий руководителя надзорного ведомства

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Роскомнадзор заблокировал, а потом разблокировал www.google.ru; как пояснил глава надзорного ведомства Александр Жаров, блокировка была связана с тем, что у ресурса был настроен редирект на сайт букмекерской конторы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Лента.ru.

После обнаружения редиректа операторы начали блокировать сайт. Жаров добавил, что блокировка не была ложной, но «проблема была быстро решена». Представитель Google пообещал прокомментировать ситуацию позднее.

Согласно данным единого реестра запрещенной информации, доступ к сайту www.google.ru ограничен по решению Федеральной налоговой службы еще 14 июня 2016 года.