Дерзкий приморец ограбил крупнейший ювелирный в родном городе

Житель города Арсеньев Приморского края устроил дерзкое ограбление крупнейшего ювелирного магазина в родном городе: 25-летний мужчина пришел якобы за покупками, выхватил у продавца из рук украшения и убежал из магазина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.
Ущерб составил около 50 тысяч рублей.
По горячим следам задержан 25-летнего местного жителя. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.
Похищенные украшения подозреваемый сдал в ломбард.
Возбуждено дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Фигуранту грозит лишение свободы до четырех лет.
Проверяется причастность фигуранта уголовного дела к ранее совершенным преступлениям.