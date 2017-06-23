Дерзкий приморец ограбил крупнейший ювелирный в родном городе

Преступление молодой человек совершил днем

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Житель города Арсеньев Приморского края устроил дерзкое ограбление крупнейшего ювелирного магазина в родном городе: 25-летний мужчина пришел якобы за покупками, выхватил у продавца из рук украшения и убежал из магазина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Ущерб составил около 50 тысяч рублей.

По горячим следам задержан 25-летнего местного жителя. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

Похищенные украшения подозреваемый сдал в ломбард.

Возбуждено дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Фигуранту грозит лишение свободы до четырех лет.

Проверяется причастность фигуранта уголовного дела к ранее совершенным преступлениям.