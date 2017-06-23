Криминальная парочка обокрала пенсионерку в больнице в Приморье

Ущерб превысил тридцать тысяч рублей

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

В терапевтическом отделении больницы города Уссурийск Приморского края 44-летняя ранее судимая женщина и ее 27-летний знакомый (посещал подругу в больнице) обокрали -летнюю пенсионерку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о краже кошелька с 30 тысячами рублей. Преступление было совершено, пока пенсионерка ходила на утренние процедуры.

Злоумышленники были задержаны по горячим следам и дали признательные показания в отделе полиции.

Часть похищенных денег была изъята и возвращена владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Криминальной парочке грозит до 5 лет колонии - каждому. Сейчас они находятся в СИЗО.