Ученые призывают отказаться от мыла

А также зубных паст, красок, одежды и детских игрушек с триклозаном и триклокарбаном

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Ученые неоднократно заявляли, что популярное антибактериальное мыло опасно для здоровья. Виновны компоненты, которые используются в качестве антибактериальных и противогрибковых агентов - триклозан и триклокарбан. Их воздействие может усиливать риск пищевой аллергии и контактного дерматита. А триклозан может вызывать гормональные нарушения. Попадая со сточными водами в окружающую среду, триклозан накапливается в опасных количествах.

В 2016 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запретило продажу мыла с триклозаном, триклокарбаном и еще 17 подобными компонентами.

Однако во многих других странах мыло с этими компонентами продолжает продаваться без ограничений. Поэтому более 200 исследователей из разных стран подписали «Флорентийское заявление» - документ, призывающий контролирующие органы государств ограничить производство продукции, содержащей триклозан и триклокарбан.

Авторы заявления сообщают: сегодня эти компоненты используются в производстве более 2 000 различных продуктов. Среди них мыло, зубные пасты, краски, одежда и детские игрушки.

Ученые призывают использовать антибактериальные компоненты только в тех случаях, когда они действительно необходимы. Например, зубные пасты с триклозаном применяют для лечения некоторых заболеваний десен. Однако добавлять эти ингредиенты во все зубные пасты не следует.

Исследование, проведенное в Корее, показало: обычное мыло столь же эффективно справилось с 20 различными штаммами бактерий, как и антибактериальное.