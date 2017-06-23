В Приморье обнаружен опасный для людей мед

Продукция лесозаводской компании поставлена на особый лабораторный контроль

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

В мёде приморского предприятия (из Лесозаводска), поставляющего свою продукцию в Китай и на приморский рынок, обнаружен опасный для людей, запрещенный в РФ и КНР лекарственный препарат - фуразолидон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

По информациина сайте этого производителя меда, предприятие продает высококачественный натуральный мед, собранный на собственных пасеках в Приморье.

По информации ветеринарных специалистов, после обнаружения в меде метаболитов фуразолидона в отношении продукции компании будет введен режим усиленного лабораторного контроля.

Как сообщалось ранее, по причине нарушения требований китайского законодательства, предъявляемым к качеству и безопасности алтайской пчеловодческой продукции, в которой недавно китайскими лабораториями были обнаружены остатки запрещенных лекарственных препаратов (метронидазола, фуразолидона, хлорамфеникола, фурацилина), китайская сторона уже сообщила, что в случае повторных нарушений может быть введен полный запрет на ввоз российского мёда в Китай.