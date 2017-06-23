23-летняя жительница Владивостока устроила беспредел с поножовщиной на пляже

На больничной койке оказались трое ее знакомых

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке задержана девушка, устроившая беспредел с поножовщиной на Шаморе: 23-летняя местная жительница отправила на больничную койку трех молодых людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Драка произошла на базе отдыха в бухте Лазурная (Шамора).

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Установлено, что вечером на территории базы отдыха бухты Лазурная между молодыми людьми, отдыхавшими в одной компании, произошел конфликт, который перерос в драку. 23-летняя девушка нанесла ранения кухонным ножом своим оппонентам.

18-летний молодой человек и девушки 21 и 23 лет были госпитализированы в хирургическое отделение городской клинической больницы приморской столицы.

Подозреваемая дала признательные показания в отделе полиции.

Возбуждено дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Виновнице драки грозит до 12 лет в колонии. Сейчас она направлена в СИЗО.