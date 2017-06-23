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Во Владивостоке скончался известный музыкант

Прощание с покойным состоится 27 июня
Фото: Александр Боргардт Фото: Александр Боргардт
Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

20 июня во Владивостоке на 70-м году жизни ушёл из жизни заслуженный артист Российской Федерации, профессор Александр Петрович Боргардт, сообщает РИА VladNews. 

В 1966 году окончил Одесское музыкальное училище (класс М.Б. Зингера), в 1971-м – ДВПИИ (классы С.Л. Ярошевича и Л.А. Ваймана). С 1972 года работал на кафедре камерного ансамбля. С 1980 года преподавал на кафедре струнных инструментов специальный инструмент (скрипка), педагогическую практику, квартет, камерный ансамбль, читал курс истории исполнительского искусства на струнных инструментах.

Музыкант разносторонних творческих интересов, Александр Боргардт успешно сочетал педагогическую и исполнительскую деятельность. Среди его учеников пять дипломантов и лауреатов международных конкурсов. Выпускники профессора работают в музыкальных училищах и колледжах, детских музыкальных школах, симфонических и камерных оркестрах России, стран СНГ, Западной Европы, КНР и Республики Корея.

Как исполнитель Александр Боргардт широко известен на Дальнем Востоке. Более 35 лет он вёл активную творческую деятельность. В качестве солиста сотрудничал с Приморской краевой филармонией, Тихоокеанским симфоническим оркестром, оркестром «Глория» (Хабаровск), Камчатским камерным оркестром. Выступал с сольными программами в городах Дальнего Востока; концертировал за рубежом – в Пусане (Республика Корея), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия). Много лет являлся участником ансамбля камерной музыки «Кончертоне». В составе «Кончертоне» и струнного квартета ДВГАИ постоянно участвовал в фестивалях камерной музыки (Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Биробиджан). Лауреат Международного конкурса им. В. Золотарева (III премия в составе «Кончертоне», Владивосток, 1988) и Международного конкурса-фестиваля (II премия в номинации «камерный ансамбль с баяном», Пекин, 1999).

Александр Боргардт является создателем, художественным руководителем и дирижером Камерного оркестра Пушкинского театра – лауреата I премии VI Международного конкурса «Музыкальный Владивосток 2010» (видеоконкурс).

Имеет публикации по истории музыкального исполнительства, среди которых особое место занимают работы, посвященные С.Л. Ярошевичу и кафедре струнных инструментов института.

Коллектив ДВГИИ выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Прощание с Александром Боргардтом состоится 27 июня, во вторник, в 11.30 в Дальневосточном государственном институте искусств

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