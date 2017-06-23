Во Владивостоке сгорел грузовик

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

о Владивостоке сгорел грузовой автомобиль, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе улицы Приходько. Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города в начале первого часа ночи, 23 июня. Звонивший сообщил о возгорании грузового автомобиля марки Mazda. Спустя шесть минут огнеборцы прибыли на место происшествия и приступили к тушению.

Через две минут возгорание было локализовано,а в 00:54 - полностью ликвидировано. Общая площадь возгорания составила 1,5 кв. м. У авто выгорели кабина и двигатель.

Тушили огонь шесть человек личного состава и одна единица техники. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.

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