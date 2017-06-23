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Ученые связали отцовскую заботу и ожирение у детей

Новое подробное исследование
Фото: Ольга Левашова, РИА VladNews Фото: Ольга Левашова, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Американские ученые пришли к выводу, что степень вовлеченности отцов в воспитание связана с риском ожирения у детей.

До сих пор потенциальный вклад отцов в возникновение ожирения изучался на примере семей с высокими доходами и ограниченного круга предикторов. Чтобы восполнить пробел, специалисты из ряда всемирно известных университетов изучили случаи участников национального исследования ECLS-B с разным социальным статусом. В выборку вошло около 3900 детей возрастом 2-4 года. Все дети - из полных семей. Для оценки воздействия отцов авторы сравнили их включенность в воспитание, образование, доходы, а также материнскую занятость с широким диапазоном факторов риска ожирения.

В частности, ученые проследили за динамикой частоты пребывания детей у экранов и мониторов, потребления сладких напитков, индекса массы тела. Степень участия отцов в воспитании определялась на основании частоты приготовления пищи, совместных прогулок, ухода за ребенком в отсутствие матери и физической помощи в решении бытовых проблем - по 4-балльной шкале. Согласно гипотезе, со снижением риска болезни должны коррелировать факторы, которые усиливают вовлеченность отцов в жизнь несовершеннолетних, такие как низкие доходы (при условии занятости матери) и высокий уровень образования.

Анализ показал, что большинство отцов на момент исследования имели среднее профессиональное или высшее образование и работали полный рабочий день, тогда как занятость матерей составляла 18–19 часов в неделю. За время наблюдений число детей с ожирением в выборке снизилось с 6,4 до 4,4 процента. При этом время, проведенное у экранов, осталось прежним, а частота потребления газировки возросла с 7,7 до 24,4 процента. В сумме факторы, рассмотренные в рамках работы, подтвердили гипотезу: участие отца в воспитании отрицательно коррелировало с массой тела ребенка. Так, увеличение частоты совместных прогулок и физический уход снижали вероятность болезни на 30-33%.

Любопытно, что более выраженной связь между прогулками и избыточным весом оказалась для семей с высокими доходами, в то время как повышение образованности отца было связано с ростом частоты потребления сладких напитков. Более низкий уровень образования мужчин при этом лучше объяснял корреляцию между частотой физической помощи и профилактикой ожирения.

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