Два автомобиля спецтехники сгорели в Приморье

Необычный пожар произошел в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент произошел в Партизанске. Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города в 4 часа 24 минуты, 23 июня. Звонивший сообщил о том, что на улице Корнея Коренного горят два габаритных экскаватора. Спустя две минуты огнеборцы прибыли на место происшествия и приступили к тушению.
Через четыре минут возгорание было локализовано,а спустя еще 10 минут - полностью ликвидировано. Общая площадь возгорания составила 25 кв. м. У габаритных авто выгорели салон и моторный отсек.
Тушили огонь восемь человек личного состава и две единицы техники. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.