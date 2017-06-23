Два автомобиля спецтехники сгорели в Приморье

Местные жители не исключают версию поджога

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Необычный пожар произошел в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в Партизанске. Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города в 4 часа 24 минуты, 23 июня. Звонивший сообщил о том, что на улице Корнея Коренного горят два габаритных экскаватора. Спустя две минуты огнеборцы прибыли на место происшествия и приступили к тушению.

Через четыре минут возгорание было локализовано,а спустя еще 10 минут - полностью ликвидировано. Общая площадь возгорания составила 25 кв. м. У габаритных авто выгорели салон и моторный отсек.

Тушили огонь восемь человек личного состава и две единицы техники. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.

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