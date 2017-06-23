Во Владивостоке сгорел грузовик 13:15, 23 июня Во Владивостоке сгорел грузовик (Фото)
В Приморье грузовой поезд сошел с рельсов 13:04, 23 июня В Приморье грузовой поезд сошел с рельсов
Два автомобиля спецтехники сгорели в Приморье 12:45, 23 июня Два автомобиля спецтехники сгорели в Приморье (Фото)
Новостная лента
Июнь, 23 пятница
13:18
Житель Владивостока заключил необычное пари Эксклюзив
13:18
В Приморье на пляжах установят сети от акул
13:18
Павел Пушкарев: Мой отец - великий человек Эксклюзив
13:15
Во Владивостоке сгорел грузовик Фото
13:04
В Приморье грузовой поезд сошел с рельсов
12:56
Ученые связали отцовскую заботу и ожирение у детей
12:45
Два автомобиля спецтехники сгорели в Приморье Фото
12:34
Спасенный в Приморье леопард Николай знакомится с невестой Фото
12:21
В Солнечной системе существует второй Марс, - ученые
12:13
Во Владивостоке задержан убийца мужчины Эксклюзив
12:02
Новое массовое отравление крабом предотвратили в Приморье
11:56
Трансокеанский круизный лайнер пришвартовался во Владивостоке Фото
11:48
Особо крупную поляну конопли сожгли в Приморье
11:32
Находку продолжают активно чистить от угольной пыли
11:23
Дорожное ограждение во Владивостоке готовят к покраске
11:12
Служба адаптации: треть желающих переехать в ДФО - это молодежь
11:04
В Спасске-Дальнем сгорел дачный домик
10:53
Моряки Камчатки помогут военным Приморья
10:42
Из-под земли во Владивостоке забил фонтан Видео
10:31
Губернатор Приморья получил прокурорское представление
10:22
​Доллар растет, рубль рушится
10:08
В Приморье за сутки потушили 11 возгораний
09:56
Прокуратура: 19 муниципалитетов Приморья «наплевали» на автодороги Адреса
09:48
Приморье готовится к выпускным
09:37
Пять авиарейсов из Владивостока задерживаются
09:26
Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:15
Во Владивостоке мужчина с оружием напал на пункт приема металла
09:00
В Приморье сегодня ожидаются дожди и грозы
08:11
Гороскоп на 23 июня
07:19
Въезд автомобилей на Спортивную набережную запретят Фото
06:07
Во Владивостоке стало больше художников Фото
05:06
Долгожданные соревнования на лодках класса «Дракон» состоятся в эту субботу
04:14
В Приморье занялись экстремистскими сайтами
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4152 (91) от 23 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кирилл и Мефодий в ожидании реновации
Лидеры стран готовятся к ВЭФ
Владивостокские дрифтеры стали лучшими
Запасайтесь овощами на две недели
Ветераны Великой Отечественной войны получают две пенсии
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

В Солнечной системе существует второй Марс, - ученые

"Десятая" планета влияет на пояс Койпера
Фото: Naked Science Фото: Naked Science
Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Ученые нашли доказательства существования в нашей системе ранее неизвестной планеты, сравнимой по размеру с Марсом: об этом говорит поведение объектов в поясе Койпера, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. Исследователи из Аризонского университета заявили, что в Солнечной системе может существовать «второй Марс». 

Восьмая планета нашей системы - Нептун - удалена от Солнца в среднем на расстояние 30,1 а. е. За ним расположен пояс Койпера, который протянулся от орбиты Нептуна до расстояния 55 а. е. от Солнца. Эта область системы похожа на пояс астероидов, но в 20 раз шире и в 20–200 раз массивнее. 

Именно поведение малых тел, из которых состоит пояс Койпера, и натолкнуло ученых на мысль о существовании неизвестной планеты. Наклон их орбиты, по мнению ученых, не вписывается в привычную модель и отличается на 8 градусов. Авторы исследования говорят, что на объекты может влиять неизвестная планета, расположенная поблизости.

Исходя из воздействия на пояс Койпера, ученые рассчитали массу и размер гипотетической планеты. По этим показателям объект должен напоминать Марс, однако, вероятно, другие аспекты сильно отличаются, так как планета находится намного дальше от Солнца. Также ученые полагают, что в молодой Солнечной системе ее орбита располагалась значительно ближе к светилу.

«Десятой» гипотетическую планету можно считать только при условии существования девятой - загадочной планеты X. Новость о ее обнаружении «взорвала» научный мир в 2016-м. Авторы открытия - Майк Браун и Константин Батыгин. Далеко не все ученые разделяют гипотезу о существовании объекта. Что же касается «десятой» планеты, то авторы надеются доказать ее реальность после обнаружения новых объектов пояса Койпера. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Дорожное ограждение во Владивостоке готовят к покраске
11:23, 23 июня 2017 Дорожное ограждение во Владивостоке готовят к покраске

Минувшей ночью дорожные рабочие провели подготовку леерных ограждений

Служба адаптации: треть желающих переехать в ДФО - это молодежь
11:12, 23 июня 2017 Служба адаптации: треть желающих переехать в ДФО - это молодежь

О трендах последних лет

Моряки Камчатки помогут военным Приморья
10:53, 23 июня 2017 Моряки Камчатки помогут военным Приморья

В исследовании Курил

Приморье готовится к выпускным
09:48, 23 июня 2017 Приморье готовится к выпускным

Праздник отметят более 9 тысяч школьников и лицеистов

Пять авиарейсов из Владивостока задерживаются
09:37, 23 июня 2017 Пять авиарейсов из Владивостока задерживаются

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения

Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:26, 23 июня 2017 Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

В Приморье сегодня ожидаются дожди и грозы
09:00, 23 июня 2017 В Приморье сегодня ожидаются дожди и грозы

Во Владивостоке температура воздуха +27 °C