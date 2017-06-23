В Солнечной системе существует второй Марс, - ученые

"Десятая" планета влияет на пояс Койпера

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Ученые нашли доказательства существования в нашей системе ранее неизвестной планеты, сравнимой по размеру с Марсом: об этом говорит поведение объектов в поясе Койпера, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. Исследователи из Аризонского университета заявили, что в Солнечной системе может существовать «второй Марс».

Восьмая планета нашей системы - Нептун - удалена от Солнца в среднем на расстояние 30,1 а. е. За ним расположен пояс Койпера, который протянулся от орбиты Нептуна до расстояния 55 а. е. от Солнца. Эта область системы похожа на пояс астероидов, но в 20 раз шире и в 20–200 раз массивнее.

Именно поведение малых тел, из которых состоит пояс Койпера, и натолкнуло ученых на мысль о существовании неизвестной планеты. Наклон их орбиты, по мнению ученых, не вписывается в привычную модель и отличается на 8 градусов. Авторы исследования говорят, что на объекты может влиять неизвестная планета, расположенная поблизости.

Исходя из воздействия на пояс Койпера, ученые рассчитали массу и размер гипотетической планеты. По этим показателям объект должен напоминать Марс, однако, вероятно, другие аспекты сильно отличаются, так как планета находится намного дальше от Солнца. Также ученые полагают, что в молодой Солнечной системе ее орбита располагалась значительно ближе к светилу.

«Десятой» гипотетическую планету можно считать только при условии существования девятой - загадочной планеты X. Новость о ее обнаружении «взорвала» научный мир в 2016-м. Авторы открытия - Майк Браун и Константин Батыгин. Далеко не все ученые разделяют гипотезу о существовании объекта. Что же касается «десятой» планеты, то авторы надеются доказать ее реальность после обнаружения новых объектов пояса Койпера.