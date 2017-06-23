Во Владивостоке задержан убийца мужчины

Конфликт перерос в поножовщину

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

В Приморье задержали убийцу мужчины, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел во Владивостоке. В квартире одного из домов Перворечеснкого района было обнаружено тело мужчины со следами от ножевых ранений. Позже по подозрению в убийстве был задержан мужчина 1988 года рождения. Выяснилось, что в ходе конфликта между мужчинами возникла поножовщина, в ходе которой подозреваемый нанес своему оппоненту смертельные ножевые ранения.

Как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью, после совершения убийства злоумышленник пытался скрыть следы преступления.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Расследование продолжается", - сообщил собеседник агентства.

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