Во Владивостоке задержан убийца мужчины

В Приморье задержали убийцу мужчины, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент произошел во Владивостоке. В квартире одного из домов Перворечеснкого района было обнаружено тело мужчины со следами от ножевых ранений. Позже по подозрению в убийстве был задержан мужчина 1988 года рождения. Выяснилось, что в ходе конфликта между мужчинами возникла поножовщина, в ходе которой подозреваемый нанес своему оппоненту смертельные ножевые ранения.
Как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью, после совершения убийства злоумышленник пытался скрыть следы преступления.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Расследование продолжается", - сообщил собеседник агентства.