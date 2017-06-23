Новое массовое отравление крабом предотвратили в Приморье

В Находке арестовано 40 кг опасного деликатеса

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Полицейские Находки в ходе совместных рейдовых мероприятий с сотрудниками приморского управления Россельхознадзора изъяли в торговом павильоне города почти 40 кг небезопасных морепродуктов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Установлено, что варено-мороженый цельный краб, конечности и мясо краба продавались с нарушениями санитарных правил, без маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов. Исследования на соответствие санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям показали превышение норм по микробиологическим показателям.

Стоимость изъятой продукции составила около 30 тысяч рублей. В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства). Владельцу магазина может быть назначен штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

О всех известных фактах реализации краба вне специализированных мест гражданам предлагают сообщать в органы внутренних дел Приморского края. По каждому сообщению будут незамедлительно приняты меры реагирования. Правонарушителей привлекут к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.