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Фоторепортажи

Трансокеанский круизный лайнер пришвартовался во Владивостоке

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

В семь часов утра к стенке владивостокского Морского вокзала пришвартовался очередной белоснежный трансокеанский круизный лайнер Японии Asuka II. 

Как сообщил с торжественной встрече лайнера корреспондент РИА VladNews, круизный лайнер располагает десятью палубами, в каютах которых могут находиться более 600 туристов. Его длина 241 м, ширина 29 м, осадка 8,2 м. Два дизельных двигателя позволяют развивать скорость до 22 узлов. Порт приписки  - Йокогама.

По традиции, гостей города радушно встречали встречали творческие коллективы Владивостока. Среди них - ансамль народного танца " Ладья", певец Алексей Виноградов и другие. Днем туристов из страны восходящего солнца ждут увлекательные экскурсии по Владивостоку.

Автор фоторепортажа: Сергей Леонов, РИА VladNews

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