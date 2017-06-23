Особо крупную поляну конопли сожгли в Приморье

На площади 2,5 тысячи кв.м. уничтожено более 52 тысяч кустов каннабиса

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

На территории Черниговского района Приморского края вблизи села Вадимовка сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков обнаружен очаг произрастания дикорастущей конопли без признаков культивации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. На участке площадью более 2,5 тысяч квадратных метров, сотрудники полиции путем сожжения уничтожили свыше 52 тысяч кустов наркотикосодержащих растений.

Мероприятия по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей манчьжурской конопли, а также привлечению к ответственности в граждан, осуществляющих незаконное культивирование наркотикосодержащих растений, будут продолжены.