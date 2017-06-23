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Находку продолжают активно чистить от угольной пыли

Ожидается поставка спецреагента, на улицы города выйдет новая пылеуборочная машина
Фото: Росприроднадзор Приморского края Фото: Росприроднадзор Приморского края
Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

В городе Находка Приморского края после вмешательства президента РФ Владимира Путина и Генпрокуратуры продолжаются активные действия по снижению уровня экологического загрязнения в городе угольной пылью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края

АО «Находкинский морской торговый порт» ожидает заказанный реагент для подавления пыли при погрузке и хранении угля. Как отмечают специалисты, данный реагент - это безопасное для экологии вещество. Стоит отметить, что покупка данного реагента - это один из пунктов комплексного плана по снижению негативных последствий открытой перевалки угля в регионе.

Кроме того, запланировано создание единой санитарно-защитной зоны для терминалов, работающих в городской черте, модернизацию перегрузочных комплексов, а также жесткий контроль за соблюдением технологического процесса при перевалке пылящего груза. Каждая стивидорная компания в постоянном режиме должна будет отчитываться перед главой региона о принятых мерах.

В ближайшее время на улицы Находки выйдет ещё одна пылеуборочная машина, приобретенная одной из стивидорных компаний.

Также в Находке установлен первый датчик контроля мониторинга загрязнения воздуха. Данные со специального прибора для измерения концентрации угольной пыли выводятся на официальный сайт Находки в онлайн режиме, все желающие могут отслеживать его в круглосуточном режиме (в разделе "Мониторинг состояния воздуха" - "Датчик открытого мониторинга воздуха"). 

Кроме того, в городе проводится ежемесячный экспертный мониторинг экологического состояния по стивидорным компаниям (в последний раз проходил 6 июня).

Комплексные внеплановые проверки Росприроднадзора пройдут с 20 июня по 20 июля в семи стивидорных компаниях Находки.

Напомним, Генпрокуратура Российской Федерации вплотную занялась проблемой угольной пыли в городе Находка Приморского края после того, как на "горячую линию" с президентом России Владимиром Путиным дозвонился находкинский школьник - как "больной" вопрос жителей Находки дошел до сведения главы государства.

Ранее РИА VladNews сообщало о том, что житель города Находки заснял на камеру мобильного телефона ЖБФ- находкинская жестянобаночная фабрика, мыс Астафьева. Очевидец решил показать приморцам, что происходит с экологией в городе. Причал, возле которого швартуются на погрузку корабли, покрыт толстым слоем "угольной пыли" - такое определение черным "буграм" дал сам автор видео. Также парень отмечает, что совсем никому нет до этого дела. Работа продолжается в штатном режиме, а о том, чтобы предпринять какие-то попытки и исправить ситуация - речи не идет вовсе. Промышленные отходы вредят всей экосистеме Южного Приморья и влияют на здоровье его жителей. Борьба с угольной пылью началась три года назад и не закончилась до сих пор. В 2014 году открытый способ перевалки угля запретили, но указ касается только новых предприятий. Старые методы работы порта продолжают негативно отражаться на жизни горожан. От угольной пыли задыхается весь город Находка, но особенно страдают микрорайоны: «Астафьева», «Южный», «Площадь Совершеннолетия». Портятся окна, невооруженным глазом пыль можно видеть на одежде, на подоконниках, обесценивается недвижимость. Но самое страшное – она, будучи мощным канцерогеном, оседает в наших легких и выводит город в лидеры по онкологическим и другим заболеваниям.

Жители Находки создали петицию на сайте change.org, в которой призывают остановить уничтожение жителей и экосистемы всего Южного Приморья. Жители страдающего от угольной пыли города тщетно пытаются обратить на проблему внимание местных властей. Под хештегом #мненечемдышать популярных соцсетях можно найти огромное количество фотографий жителей находки, в руках которых таблички с текстом: "SOS! Находка задыхается от УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ!"

В Находке, на площади Красных Партизан, состоялся санкционированный пикет горожан против перевалки угля открытым способом, участие в котором приняли более трех тысяч человек, Антрацитовый снег, грязные подоконники, угольная пленка на акватории, пыль в атмосфере и бездействие региональной власти (ситуация не решается с 2014 года) – все это привело к крупному народному возмущению.

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