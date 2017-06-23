Спасенный в Приморье леопард Николай знакомится с невестой

Хищник, известный под номером Leo 80M, готовится создать свою первую пару

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Дальневосточный леопард Николай успешно провел свой первый год в Центре воспроизводства редких видов животных в Москве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на заповедник "Земля леопарда". Спасенный в Приморье хищник, известный под номером Leo 80M, готовится создать свою первую пару, в результате чего ожидается появление на свет уникального потомства.

Два года прошло с тех пор, как годовалый котенок дальневосточного леопарда с поврежденной лапой был обнаружен российскими пограничниками на территории национального парка «Земля леопарда» у границы с Китаем. По заключению специалистов, молодой самец лишился трех пальцев, попав в браконьерский капкан или петлю. Ветеринары спасли найденыша от гибели. Его стали готовить к возвращению в дикую природу в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных. Однако в итоге травма напомнила о себе и жизнью леопарда решили не рисковать.

Специалисты приняли решение отправить его из Приморья в Центр воспроизводства редких видов животных при Московском зоопарке для участия в программе разведения дальневосточных леопардов. Сюда он был доставлен летом 2016 года. Первую потенциальную невесту Николая зовут Акра. Координатор программы по сохранению дальневосточных леопардов уже одобрил их союз и дал рекомендацию по соединению пары. Это может произойти в начале следующего года, по достижении самцом возраста половой зрелости – старше трех лет. Пока их знакомство происходит на расстоянии: леопарды живут в соседних вольерах и могут «общаться» через решетку.

Как рассказали специалисты Московского зоопарка, Leo 80M не изменяет своим привычкам – хищник все также отличается спокойным характером и общительностью. По отзывам тренеров, Николай – способный ученик. Они проводят с ним тренинги, и он быстро все усваивает. Сотрудники Центра воспроизводства рассчитывают получить от него здоровое потомство – первых за последние 60 лет котят дальневосточного леопарда от родителя из дикой природы. Отметим, что, в отличие от самого Leo 80M, его первая партнерша, самка Акра, родилась не в лесах Дальнего Востока, а в зоопарке Таллина.