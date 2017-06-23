Дорожное ограждение во Владивостоке готовят к покраске

Минувшей ночью дорожные рабочие провели подготовку леерных ограждений

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

В приморской столице продолжаются ежедневные работы по благоустройству, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.В круглосуточном режиме специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» по заказу администрации Владивостока заняты в наведении чистоты и порядка на улицах города, в парках, скверах, на автобусных остановках и в других уголках города.

Как пояснили в управлении дорог и благоустройства, дорожники убирают мусор, высаживают цветы, ухаживают за зелеными насаждениями, ремонтируют дороги, обновляют разметку, а также выполняют множество других работ.

Так, минувшей ночью дорожные рабочие провели подготовку леерных ограждений к покраске. От остановки общественного транспорта «Проспект 100-летия Владивостока» и до «Некрасовкой» была проведена очистка и грунтование дорожного ограждения антикоррозийными смесями. Уже в ближайшее время леера здесь будут окрашены.