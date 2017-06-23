Служба адаптации: треть желающих переехать в ДФО - это молодежь

О трендах последних лет

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Почти треть всех обращений, поступающих в Службу адаптации и поддержки переезжающих работников Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, составляют молодые люди в возрасте до 30 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Служба работает в режиме «одного окна», обеспечивая информирование всех желающих переехать в ДФО или найти работу в регионе. Специалисты Службы сопровождают переезжающих из других регионов с момента подачи заявки на трудоустройство до обустройства на новом месте жительства, помогая с адаптацией.

«Желающих трудоустроиться на Дальнем Востоке информируем о существующих вакансиях. Агентство сотрудничает со 175 крупнейшими работодателями региона, в базе АРЧК ДВ – более четырех тысяч предложений, привлекающих людей со всей страны. Рассказываем о мерах господдержки, в том числе о возможностях компенсации расходов на переезд при трудоустройстве по программе повышения трудовой мобильности», - сообщили представители Агентства.

По статистике САППР, почти треть обращений о трудоустройстве на Дальнем Востоке – около 29% - приходится на молодых специалистов в возрасте до 30 лет.

Как отмечают в Агентстве, молодежь на Дальний Восток едет не только работать, но и учиться. Этот молодежный тренд подтверждает и растущий интерес к обучению в Дальневосточном федеральном университете: ежегодно численность поступающих в вуз из других регионов растет в среднем на 5%.

«По итогам прошлогоднего набора доля зачисленных из других российских субъектов составила почти 40%. В 2012 году этот показатель составлял 19,7%. На сегодняшний день в ДВФУ обучаются студенты из 63 регионов страны. Кроме того, почти 10% от набора-2016 - это иностранные студенты. Это значит, что молодежь воспринимает Дальний Восток как территорию, перспективную для жизни и самореализации», - отметил начальник отдела социальных проектов АРЧК ДВ Александр Логунов.

По словам гендиректора АРЧК ДВ Валентина Тимакова, Дальний Восток сегодня предоставляет колоссальные возможности для профессионального роста.

«Новые проекты в рамках ТОР и Свободного портал Владивосток открывают широкие возможности для самореализации как для дальневосточников, так и для специалистов из других регионов страны. До 2020 года в дальневосточном регионе будет создано 80 тысяч новых рабочих мест. Мы хотели бы, чтобы студенты и молодежь взглянули на этот регион, как на хороший трамплин для их карьеры», - сказал Тимаков.

Глава Минвостокразвития Александр Галушка неоднократно заявлял, что возможность переезда в макрорегион, согласно результатам опроса ВЦИОМ, рассматривают около 20% населения РФ.