В Спасске-Дальнем сгорел дачный домик

Общая площадь возгорания - 50 кв. м

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Спасск-Дальний, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в дачном доме, расположенном на улице Полевая.

Уже через 10 минут по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. Горели веранда и крыша дачного дома, крыша гаража и пристройка.

Общая площадь возгорания составила 50 кв. м. В результате случившегося никто не пострадал. Тушили пожар девять огнеборцев и две единицы техники.