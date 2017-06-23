Из-под земли во Владивостоке забил фонтан

Комментарий сотрудника АО «ДГК»

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Ранним утром сегодня, 23 июня, жители района Второй Речки обзавелись личным фонтаном, сообщает корреспондент РИА VladNews. Напор воды был настолько сильным, что пробил дорожное полотно, и вода била фонтаном через всю проезжую часть.

В пресс-службе АО «ДГК» корреспонденту агенства сообщили, что сегодня ночью во Владивостоке проводились гидравлические испытания трубопровода от объединенной котельной «Северная» в рамках четвертого этапа весенне-летних гидравлических испытаний (с 19 по 26 июня) согласно утвержденному Администрацией города графику.

"В ходе испытаний, проводимых ночью 23 июня, было выявлено повреждение трубопровода на улице Русская. Сразу же на место прибыла бригада СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», специалисты локализовали данный участок и остановили подачу воды", - сообщил собеседник агентства.

В данный момент оформляется разрешение на проведение земляных работ для устранения повреждения трубопровода, специалисты уже готовы приступить к работе. Объем работ и соответственно сроки устранения повреждения будут установлены после проведения земляных работ и получения доступа к трубопроводу. После устранения повреждений на трубопроводе, филиалом «Приморская генерация» будет выполнено благоустройство территории - восстановление асфальта, плитки и прочее.

Напомним, испытания – обязательная и необходимая процедура, которая позволяет энергетикам выявить наиболее изношенные участки трубопроводов и затем провести их ремонт. От этого в последующем зависит надежное теплоснабжение потребителей в течение отопительного сезона.

Во время испытаний вода температурой ниже 40 градусов подается в теплотрассу под давлением в 1,25 раза выше рабочего. При этом для обеспечения безопасности жителей Владивостока филиалом «Приморская генерация» АО «ДГК» принято решение проводить испытания во Владивостоке в ночное время, когда на улицах города снижается количество пешеходов и транспортных средств.

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