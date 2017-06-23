Моряки Камчатки помогут военным Приморья

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В исследовании Курил
Фото: Forums.airbase.ru Фото: Forums.airbase.ru
Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Киллекторное судно КИЛ-168 совместной экспедиции Минобороны России и Русского географического общества прибыло на Камчатку для пополнения запасов, загрузки и последующей доставки дополнительного оборудования на остров Матуа, сообщили РИА VladNews в пресс-службе Минобороны РФ.

На КИЛ-168 будут пополнены запасы топлива, воды и продовольствия, загружено дополнительное оборудование, необходимое для обеспечения на острове быта и научно-исследовательской деятельности представителей экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации, Русского географического общества, личного состава Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.

В настоящее время на острове Матуа работают гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Москвы, Владивостока, Камчатки и Сахалина. Специалисты занимаются сбором материалов для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов.

На сегодняшний день силами Тихоокеанского флота на берег доставлено 148 членов экспедиции, более 30 единиц различной техники и свыше 200 тонн грузов. Работы по изучению острова и его акватории продлятся до сентября 2017 года.

Итогом экспедиции станет подготовка материалов по перспективам дальнейшего освоения острова: составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие.

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