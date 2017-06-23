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Общество

Пять авиарейсов из Владивостока задерживаются

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 23 июня, пять авиарейсов из аэропорта Владивостока задерживаются, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Так, рейс авиакомпании НордСтар Y7-519, следующий по маршруту Владивосток — Санья, задерживается на 35 минут. Вылет планировался в 9 часов 40 минут, но перенесся на 10 часов 15 минут. 

Рейс авиакомпании S7 Airlines S7-4611, следующий по маршруту Владивосток — Ю-Сахалинск, задерживается на 1 час 30 минут. Вылет планировался в 10 часов 10 минут, но перенесся на 11 часов 40 минут.

Рейс авиакомпании Аэрофлот SU-5606, следующий по маршруту Владивосток — Ю-Сахалинск, задерживается на 1 час 30 минут. Вылет планировался в 10 часов 10 минут, но перенесся на 11 часов 40 минут.

Рейс авиакомпании Аврора HZ-5606, следующий по маршруту Владивосток — Ю-Сахалинск, задерживается на 1 час 30 минут. Вылет планировался в 10 часов 10 минут, но перенесся на 11 часов 40 минут. 

Рейс авиакомпании Якутия R3-551, следующий по маршруту Владивосток — Магадан, задерживается на 50 минут. Вылет планировался в 14 часов 20 минут, но перенесся на 15 часов 10 минут. Время регистрации на рейс: 13:10-14:30.

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