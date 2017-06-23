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​Доллар растет, рубль рушится

Курс валют во Владивостоке на 23 июня
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.


Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 60.14 рубля, евро - 67.14 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. По мнению экспертов, отечественная валюта продолжает рушиться на фоне резкого скачка иностранных валют, который произошел вчера, 22 июня. Однако Минпрмторг РФ считает, что падение рубля полезно для российской экономики, и для полного её закрепления необходимо повышение иностранной валюты до 62 рублей за один доллар.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Россельхозбанке за 60.25 рубля, а продать валюту выгодно в Банке "Приморье" за 59.80 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примсоцбанке за 67.30 рубля, а продать валюту выгодно в Роял Кредит Банке за 66.89 рубля за один евро.

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