Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 60.14 рубля, евро - 67.14 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. По мнению экспертов, отечественная валюта продолжает рушиться на фоне резкого скачка иностранных валют, который произошел вчера, 22 июня. Однако Минпрмторг РФ считает, что падение рубля полезно для российской экономики, и для полного её закрепления необходимо повышение иностранной валюты до 62 рублей за один доллар.
Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Россельхозбанке за 60.25 рубля, а продать валюту выгодно в Банке "Приморье" за 59.80 рубля за один доллар.
Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примсоцбанке за 67.30 рубля, а продать валюту выгодно в Роял Кредит Банке за 66.89 рубля за один евро.
Доллар растет, рубль рушится
Курс валют во Владивостоке на 23 июняВладивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
23:06, 22 июня 2017 Владивосток и южнокорейский город Тэчжон налаживают сотрудничество
Участники встречи обсудили широкий круг вопросов
19:28, 22 июня 2017 Экперты-почерковеды будут проверять подписные листы перед выборами во Владивостоке
В приморской столице готовятся к выборам депутатов Думы
17:41, 22 июня 2017 Зинаиде Ким предъявлено обвинение
Дело депутата владивостокской думы быстро закрутилось
14:37, 22 июня 2017 В Приморье обсудили антироссийские санкции
В 2017 году уничтожено почти 14 тонн запрещенных фруктов
11:38, 22 июня 2017 В Приморье обеспокоены незаконной торговлей
Состоялось межведомственное совещание по проблеме Надеждинского района
16:06, 21 июня 2017 Синдзо Абэ возглавит делегацию Японии на III ВЭФ
Об этом сообщил посол Страны восходящего солнца Тоёхиса Кодзуки
14:45, 21 июня 2017 В бюджете Приморья остались лишние миллиарды
Пять миллиардов рублей в Приморье не смогли потратить на дороги, образование и другие направления