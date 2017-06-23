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Общество

Приморье готовится к выпускным

Праздник отметят более 9 тысяч школьников и лицеистов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

В 2017 году более 9 тысяч выпускников школ и лицеев Приморья отметят одно из самых запоминающихся событий в жизни. С 23 июня по 1 июля в образовательных учреждениях края пройдут праздничные выпускные вечера, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. 

Обеспечивать безопасность вчерашних школьников будут более тысячи полицейских. Им помогут члены добровольных народных дружин, представители частных охранных предприятий и добровольческие группы родительского контроля, которые организуют дежурства на выпускных вечерах, чтобы оградить детей от непредвиденных происшествий.

Особое внимание планируется уделить сопровождению ребят к традиционным местам встречи рассвета. Для обеспечения безопасного проезда до места романтического прощания со школьными друзьями автобусы с детьми будут сопровождать сотрудники Госавтоинспекции.

Наряды дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы полиции будут максимально приближены к местам проведения торжественных мероприятий.

В преддверии выпускных вечеров полицейские провели профилактические рейды по магазинам и торговым точкам. Организованы беседы с владельцами и продавцами о запрете продажи алкогольных напитков подросткам. Это - традиционная практика, применяемая полицией перед началом масштабных мероприятий с участием несовершеннолетних. Отметим, что за 5 месяцев этого года в Приморье выявлены 44 факта реализации спиртосодержащей продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Владельцы и работники торговых заведений привлечены к административной ответственности по части 2.1 статьи 14.6 КоАП РФ за продажу алкоголя подросткам.

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