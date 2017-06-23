В Приморье сегодня ожидаются дожди и грозы

Во Владивостоке температура воздуха +27 °C

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 23 июня, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае переменная облачность, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +16...+31 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, в конце дня возможен небольшой кратковременный дождь.Ветер западный, юго-западный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха +25...+27 °C. Температура воды в Амурском заливе +15 °C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +30...+32 °C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +25...+27 °C.