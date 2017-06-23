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В Приморье занялись экстремистскими сайтами

Материалы прокурорских проверок направлены в Роскомнадзор
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

В ходе проведенного прокуратурой Ольгинского района Приморского края мониторинга установлен факт размещения на 26 интернет-ресурсах материалов, признанных экстремистскими по решениям судов и включенных в Федеральный список экстремистских материалов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В число выявленных материалов входят как видеоматериалы, так и песни, тексты, призывающие к ненависти в отношении различных социальных групп, подрывающие безопасность государства.

По результатам надзорной деятельности материалы проверок направлены в Роскомнадзор для принятия решения о включении данных ресурсов в реестр сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Часть выявленных Интернет-ресурсов уже заблокирована, в отношении остальных проводится необходимое согласование.

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