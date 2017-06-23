В Приморье продолжают выявлять нелегальных мигрантов

Мужчины оштрафованы, один будет выдворен из РФ

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

На территории Октябрьского района Приморского края подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал - 2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. В ходе операции организованы рейды по контролю в сфере миграционного законодательства.

Полицейские проверили объекты возможного пребывания иностранцев. За время проведения мероприятий выявлено 22 иностранных гражданина, нарушивших режим пребывания на территории РФ.

Правонарушители были доставлены в отдел по вопросам миграции. В отношении иностранных граждан составлены административные протоколы по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию, либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ, либо без такового. Проведена процедура дактилоскопической регистрации. Иностранные граждане проверены на причастность к совершению преступлений и правонарушений на территории России.

Общая сумма наложенных штрафов составила 44 000 рублей. В отношении одного нарушителя миграционного законодательства суд принял решение о выдворении за пределы страны.