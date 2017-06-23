Резидент СП Владивосток открыл во Владивостоке детский медицинский центр

Это крупнейшая частная детская клиника в ДФО

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

Резидент СП Владивосток реализовал первый этап инвестиционного проекта, открыв крупнейший на Дальнем Востоке частный детский медицинский центр, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Общий объем капиталовложений по двум этапам проекта составит более 70 миллионов рублей. Сегодня инвестором создано 65 новых рабочих мест.

Центр работает во Владивостоке и представляет собой многопрофильную клинику. Ее площадь - 3 тысячи квадратных метров.

В планах - создание учебного центра для подготовки будущих кадров компании. В будущем клинику ожидает аттестация по международным медицинским стандартам JCI, аккредитованным Международной организацией здравоохранения.