В газетном киоске в поселке Славянка Приморского края выявлено хранение и реализация «Этилового спирта», 95%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Изъят 21 флакон суррогата спирта - общий объем товара 2,1 литра. К продавцу будут применены предусмотренные законодательством санкции.
В приморском поселке суррогат спирта продавали в газетном киоске
Продавцу грозит предусмотренное законом наказаниеВладивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.
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