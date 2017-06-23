Въезд автомобилей на Спортивную набережную запретят

Будет организован объезд по улицам Западная и Пограничная

Владивосток, пятница, 23 июня , РИА Vladnews.

В субботу, 24 июня, во Владивостоке будет проходить празднование Дня молодежи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На территории набережной Спортивной гавани жителям и гостям нашего города будут представлены молодёжные проекты культурной, спортивной и научно-развлекательной тематики.

В связи с этим 24 июня почти на сутки въезд автотранспорта на Спортивную набережную будет временно ограничен с 00 часов до 23 часов 30 минут. Ограничения будут действовать по улице Батарейной от пересечения с улицей Западной до дома № 2 по улице Батарейной (спорткомплекс "Олимпиец").

На данный период времени будет организован объезд по улицам Западная и Пограничная.